Общество

Большинство педагогов хотят работать после выхода на пенсию — опрос

Большинство опрошенных российских педагогов (89%) планируют работать после выхода на пенсию. Это следует из результатов исследования Общероссийского профсоюза образования и негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Достойное будущее».

При этом в вопросе осведомленности респондентов о размере своей будущей страховой пенсии мнения разделились: 40% опрошенных признались, что не представляют примерный объем выплат, 42% отметили, что проверяли на портале «Госуслуг», а 17% ориентируются на пенсию своих пожилых родственников.

Опрос показал, что больше половины учителей страны (67,7%) задумываются о дополнительном источнике дохода после окончания профессиональной деятельности. В качестве дополнительных доходов респонденты чаще всего рассматривают собственные финансовые накопления (19,4%). Каждый десятый планирует сдавать в аренду недвижимость. 4% педагогов надеются на финансовую помощь от родственников, столько же собираются инвестировать в ценные бумаги и другие финансовые инструменты.

При этом каждый 12-й преподаватель отметил, что рассматривает для формирования пенсионного капитала и продукты от НПФ, в их числе и новая программа долгосрочных сбережений, запущенная в России с начала этого года, пишут «Известия».

«Согласно данным нашего опроса, российские преподаватели готовы взять финансовое будущее в свои руки. Существенным стимулом в этом вопросе для них станет поддержка работодателя (40%) и поддержка государства (49%)», — отметил генеральный директор НПФ «Достойное будущее» Дмитрий Ключник.