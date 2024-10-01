Общество

Псковским сотрудникам МЧС вручили специальные звания ко Дню гражданской обороны

Сотрудникам Главного управления МЧС России по Псковской области присвоены очередные специальные звания и вручены благодарности ко Дню гражданской обороны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото здесь и далее: МЧС Псковской области

Начальник главного управления Сергей Лаврухин вручил сотрудникам ведомства очередные специальные звания среднего начальствующего состава, а также благодарности за заслуги в развитии и совершенствовании мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС и в связи с празднованием Дня гражданской обороны.

Звание старший лейтенант внутренней службы присвоено:

лейтенанту внутренней службы Владиславу Васильеву, инспектору отделения федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы отдела кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения;

лейтенанту внутренней службы Дарье Сагал, инспектору отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову управления надзорной деятельности и профилактической работы;

лейтенанту внутренней службы Алексею Терентьеву, старшему дознавателю отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Палкинскому районам и Пыталовскому и Печорскому муниципальным округам управления надзорной деятельности и профилактической работы.

«Главное управление МЧС России по Псковской области поздравляет с Днем гражданской обороны и присвоением очередных специальных званий и желает дальнейшего карьерного роста!» - добавили в ведомстве.