Псковским сотрудникам МЧС вручили специальные звания ко Дню гражданской обороны

Сотрудникам Главного управления МЧС России по Псковской области присвоены очередные специальные звания и вручены благодарности ко Дню гражданской обороны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.
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Начальник главного управления Сергей Лаврухин вручил сотрудникам ведомства очередные специальные звания среднего начальствующего состава, а также благодарности за заслуги в развитии и совершенствовании мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС и в связи с празднованием Дня гражданской обороны.
Звание старший лейтенант внутренней службы присвоено:
«Главное управление МЧС России по Псковской области поздравляет с Днем гражданской обороны и присвоением очередных специальных званий и желает дальнейшего карьерного роста!» - добавили в ведомстве.