Общество

После ухода детей из семьи родители знакомятся заново - психолог

Каждая семья в своем развитии проходит несколько кризисных этапов: первый год жизни, появление первого ребенка и уход ребенка из семьи. Об этом в рамках передачи «Семейные ценности» в эфире ПЛН-FM (102.6 FM) рассказала педагог-психолог Оксана Истомина.

«Каждая семья развивается системно, кризисы совпадают по периодам. Самый интересный - это кризис первого года. Оба выходят из своих семей, у них разные традиции, им нужно определиться по чьим традициям семья будет жить. Чем сильнее страсть и эмоции, тем безболезненнее этот период проходит. Следующий — когда появляется ребенок и появляется некий треугольник мама-папа-ребенок. Он неустойчивый. Если мама уходит больше в симбиоз с ребенком, то папа может почувствовать себя ненужным. Случаются и обратные ситуации», - пояснила Оксана Истомина.

Таким образом психолог описала основные кризисы, которые встают на пути у молодых пар. Далее может наступить период когда в семье появляется второй ребенок.

«Важный момент, когда из семьи уходят дети. Если семья была детоцентрированной, и все внимание уделялось только детям, родителям приходится знакомиться заново, вспоминая, как им было хорошо. Иногда появляется мысль, что нужен кто-то другой в жизни», - отметила психолог.