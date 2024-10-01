Общество

Детский фонд возобновил приём и оказание вещевой помощи по новому адресу

Псковское областное отделение Российского детского фонда открылось по новому адресу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в детском фонде.

Фото: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Ориентир для поиска нового здания Детского фонда – одноэтажная пристройка к многоэтажке по адресу: улица Инженерная, дом №68. В этом помещении ранее располагалась муниципальная аптека.

Добраться до вещевого склада Детского фонда можно на общественном транспорте: автобусом №11 до остановки «Архив» или маршруткой №51 до остановки «улица Алтаева».

Сотрудники Детского фонда уже объявили о возобновлении приёма детской и подростковой одежды и обуви, игрушек и книжек. Жители города активно приносят в Фонд вещи по новому адресу. График приёма вещей: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00 без обеда.

«Многие жители Запсковья очень обрадовались переезду Детского фонда. Теперь им ближе передавать вещи для детей из нуждающихся семей Псковской области», – отметила координатор программ Детского фонда Кристина Елецкая.

С 1-го октября Детский фонд возобновил процесс оказания вещевой помощи детям из малообеспеченных семей, детям-инвалидам. Фонд оказывает адресную помощь семьям при наличии документов, подтверждающих нуждаемость семьи: справки о малообеспеченности, розовой справки ребёнка-инвалида или ходатайства от государственного учреждения.

Помощь оказывается только по предварительной записи.

«Семьи очень ждали, когда мы возобновим процесс оказания помощи. И как только мы объявили об открытии записи на получение вещевой помощи, у нас образовалась очередь. Сейчас ближайшая дата для записи на получение помощи – 17 октября» – добавила координатор программ Детского фонда Кристина Елецкая.

По всем вопросам можно писать в социальные сети фонда или по телефонам:

533-880 – общий ;

8-911-365-70-05 – координатор программ, Олеся Александрова

8-911-697-68-45 – координатор программ, Кристина Елецкая.