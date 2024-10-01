Общество

Четырехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере спорта и патриотизма подписали в Псковской области

Четырехстороннее соглашение о сотрудничестве подписали Комитеты по образованию и комитет по спорту Псковской области, региональный филиал Центра военно-спортивной подготовки «Воин» и региональное отделение Российского союза боевых искусств в пятницу, 4 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Врио председателя регионального Комитета по спорту Галина Овсова отметила, что взаимодействие по спортивным и военно-патриотическим направлениям ведется давно, однако соглашение позволяет закрепить его официально. «С нашей стороны будем стараться делать совместные мероприятия и вовлекать в них молодежь и организации», — добавила Галина Овсова.

Соглашение подразумевает совместную деятельность, направленную на привлечение население региона к занятиям физкультурой и спортом, повышение квалификации тренеров-преподавателей, развитие патриотического воспитания подрастающего поколения. Предполагается проводить совместные спортивно-культурные, инструкторско-методические и научно-практические мероприятия.

«Мы долго и целенаправленно к этому шли! Наше взаимодействие началось давно! Огромное количество спортивных турниров проведено в крепкой связке нашей четверки организаторов. Самые значимые и масштабные – это фестиваль памяти 6 роты в 76-й дивизии ВДВ, день спорта во время празднования Дней города Пскова, фестиваль "Сила России", турнир в Великих Луках, посвященный памяти жертв Беслана. У нас общие цели, у нас общие задачи, направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Все, кто поставил сегодня подписи под соглашением о взаимодействии, не просто хотят, чтобы наше будущее было безоблачным и светлым, но и прикладывают колоссальные усилия, воспитывая подрастающее поколение в спортивном, военно-патриотическом ключе. Если благодаря нашей совместной работе дети откликнутся, уберут из своих рук хоть на некоторое время телефоны, уйдут с улицы на занятия спортом, мы сможем с уверенностью сказать, что всё это не зря! Сейчас наше взаимодействие четко прослеживается в Пскове и Великих Луках, благодаря соглашению мы сможем развернуть деятельность на территорию всего региона, чтобы привлечь к здоровому образу жизни как можно больше детей», - сказал генеральный директор КСЕ «Отечество - Псковская область» Владимир Владимиров.