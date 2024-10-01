Общество

Обратиться в полициию или бить рублем: учитель рассказал как противостоять буллингу

Учитель русского языка и литературы Татьяна Гартман предложила возможные варианты защиты педагогов от буллинга, с которым некоторые её коллеги сталкиваются со стороны учеников. В интервью Татьяна Гартман отметила, что лично не сталкивалась с такими ситуациями, однако подчеркнула важность разработки мер для поддержки учителей.

"Я не встречала таких учеников, с которыми невозможно договориться, но мои коллеги с подобными ситуациями сталкивались. Думаю, учителей нужно защищать", — заявила Татьяна Гартман.

Она предложила два подхода к решению проблемы. Первый — урегулирование конфликта на уровне школы с привлечением администрации и, при необходимости, полиции. Второй — применение административных мер, включая штрафы за неподобающее поведение и нарушение дисциплины, сообщает Радио Sputnik.

По мнению педагога, только с помощью этих законных методов можно эффективно помочь учителям в подобных ситуациях и обеспечить безопасные условия для работы в школе.