Общество

Сотрудники следственного комитета Псковской области поздравили педагогов с Днём учителя

Сотрудники следственного комитета Российской Федерации по Псковской области поздравили педагогов с Днём учителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе комитета.

Фото здесь и далее: СУ СК РФ по Псковской области

Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области посетили мероприятие, посвященное Дню учителя. Представители следственного управления поздравили собравшихся на торжество учителей города Пскова с праздником и выразили глубокую признательность за их самоотверженный труд и значимый вклад в развитие подрастающего поколения, подчеркнув важность их профессии. Ряду педагогов за оказание содействия региональному следственному управлению и за большой личный вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения, многолетний плодотворный труд были вручены почетные грамоты руководителя следственного управления.

« Коллектив следственного управления по Псковской области поздравляет всех учителей с профессиональным праздником и выражает слова признательности за благородный и бесценный труд!» , - рассказали в управлении комитета.