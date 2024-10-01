Общество

Псковичи наблюдают за проведением референдума в Казахстане

Сотрудники информационного центра Избирательной комиссии Псковской области принимают участие в наблюдении за проведением референдума в Казахстане, сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме.





«Гражданам страны надо ответить «Да» или «Нет» на вопрос «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?». Бюллетени референдума печатаются на казахском и русском языках», - рассказали в Избирательной комиссии.



В списках участников референдума – 12 244 683 человек. Референдум состоится, если в нем примут участие более половины зарегистрированных участников, а решение будет принятым, если его поддержат более половины проголосовавших.



Казахстанцы голосуют на участках референдума по месту жительства с 7:00 до 20:00. Если участник референдума в день голосования будет в отъезде, то он может проголосовать на любом участке, предъявив открепительное удостоверение.



Всего организовано 10 327 участков референдума, в их числе 618 участков в местах временного пребывания граждан, а также 78 зарубежных участков в 63 странах. Кроме того, участникам референдума предоставлена возможность проголосовать по письменному заявлению «на дому».



На подсчет голосов дается 12 часов с момента окончания голосования. Окончательные результаты установит ЦИК Казахстана в течение семи дней после референдума.

Фото: официальная группа Избирательной комиссии Псковской области в соцсети «ВКонтакте»