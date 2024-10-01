Общество

Встречаем Новый год у реки: волшебство зимней ночи в псковском «Гельдте»

Скоро наступит самый волшебный праздник года, и ресторан «Гельдт» приглашает псковичей и гостей города провести Новый год в уникальной атмосфере у реки! Атмосфера усадьбы, утопающей в зимнем великолепии, станет идеальным местом для романтического и незабываемого празднования.

В эту особенную ночь заведение посетит специальный гость из Северной столицы, который создаст уникальную атмосферу на стыке двух веков. Подготовленная программа обещает быть насыщенной: гостей ждут неординарные сюжеты, увлекательные истории, смех и зажигательные музыкальные номера от талантливого солиста.

Ночь будет украшена роскошным столом с блюдами, вдохновленными трапезами конца XIX века, а также дегустацией изысканных напитков. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!

Резервирование столов по телефону: 33-17-07. Подарите себе и своим близким праздник, который запомнится на всю жизнь!

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