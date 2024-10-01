Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Обыски у Шлосберга*, отопительный сезон, готовность экотехнопарка и необходимость МРОТ

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Основные темы, которые обсудят ведущие Любовь Кузнецова и Артем Татаренко:
- Почти на 12% - в июле следующего года заметно вырастут тарифы ЖКХ.
- Обыски и уголовное дело Льва Шлосберга*.
- Старт отопительного сезона по погодным условиям: обошлось без серьезных происшествий.
- 39% общей технической готовности экотехнопарка – свежие цифры строительства объекта, который должен заработать, по прогнозам властей, в начале следующего года.
- Нужен ли в России МРОТ и зачем?
Подробно о политике поговорим с нашим политическим обозревателем, главным редактором ПЛН Александром Савенко.
*внесен в реестр иностранных агентов по версии Минюст РФ
Владимир Мединский озвучил предложение уйти от 11-летнего обучения. На ваш взгляд, нуждается ли система школьного образования в подобных нововведениях?