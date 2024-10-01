Общество

17 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

31 проверку обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области с 30 сентября по 6 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы выявили 4 административных правонарушений, изъяли 17 единиц оружия.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает, что порядок хранения, использования, ношения и транспортирования гражданского оружия определяется федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающихся на замок металлическом шкафу или сейфе, которые обеспечивают безопасность хранения оружия и его сохранность, а также исключают доступ к нему посторонних лиц.