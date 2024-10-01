Общество

Молодые музыканты Псковской области могут поучаствовать во всероссийском конкурсе

Второй сезон творческой лаборатории авторов музыки «Динамика» пройдет с 7 по 10 ноября в Нижнем Новгороде в арт-резиденции «Высота». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Фото: комитет по молодежной политике Псковской области





Образовательная программа охватит пять направлений музыкальной индустрии: «авторы текстов», «авторы музыки», «битмейкеры», «саундпродюсеры» и «вокалисты».

Начинающие музыканты встретятся с ведущими представителями российского музыкального бизнеса и посетят увлекательные лекции и мастер-классы.





У молодых исполнителей и авторов песен будет шанс представить демоверсии своих композиций партнёрам проекта для продвижения на музыкальные площадки.

Молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет могут подать заявку на участие до 15 октября на сайте - http://dinamika-no.ru



