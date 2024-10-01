Общество

Традиционная акция «Губернаторский дневник» стартует в Псковской области

Акция «Губернаторский дневник» стартует в Псковской области в 12-й раз. Попробовать свои силы в ней могут учащиеся школ региона со 2-го по 11-й класс. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Условия участия в акции самые простые — надо заработать максимальное количество пятерок и поделиться своим успехом с редакцией Псковского агентства информации. Те, кто обучается по четвертям, должны будут присылать оценки по сезонам.

Чтобы принять участие в акции, надо пятерки, заработанные во время учебы, внести в специальный бланк и прислать в редакцию. Бланк нужно скачать, распечатать, заполнить вместе с учителем, заверить у директора, отсканировать, прикрепить в специальную форму по ссылке и отправить. С этого момента школьник считается участником акции.

В бланк нужно выписать оценки только из школьного журнала. Оценки в тетрадях за домашние и классные работы, за поведение и прочие работы и достижения в бланк не вносятся.

Сбор заявок начнется с оценок за осень. Бланк вместе со ссылкой на электронную форму заявки будет опубликован в конце ноября.

Финальным событием акции станет традиционная встреча победителей с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. В неформальной обстановке, без родителей и учителей, ребята смогут пообщаться с главой региона, а также посетить его кабинет и получить памятную запись в дневнике.

Отправиться в гости к губернатору в этом году смогут 12 школьников: по три победителя в каждом триместре среди школьников области и три школьника из псковских школ.

Подробнее об акции - в группе https://vk.com/gubdnevnik. Здесь же можно следить за датами публикации бланков, временем сбора оценок и результатами этапов конкурсного отбора.