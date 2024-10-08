Общество

Заслуги Григория Потемкина обсудили псковские курсанты на круглом столе

Научное мероприятие, посвященное одному из самых знаменитых и успешных реформаторов России Григорию Потемкину, состоялось в Псковском филиале Университета ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе образовательной организации.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

«Светлейший покровитель Тавриды» – круглый стол, посвященный 285-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля Григория Потемкина, был организован курсантами под руководством преподавателей кафедры государственно-правовых дисциплин.

«Светлейший князь Григорий Потемкин-Таврический навсегда вошел в историю России как человек, который, по оценкам современников, сделал на юге страны едва ли не больше, чем Петр Великий – на ее севере», – отметила доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Псковского филиала Университета ФСИН России Наталья Патраш, открывая научное мероприятие.

В ходе круглого стола прозвучало 15 докладов обучающихся Псковского филиала Университета ФСИН России о выдающихся заслугах Григория Потемкина как дипломата, военного деятеля, активного участника русско-турецких войн, талантливого администратора и градостроителя.

Организаторы научного мероприятия отмечают большой интерес курсантов к истории российского государства и его выдающимся деятелям, поэтому не случайно, что в новом учебном году это уже третий по счету круглый стол, посвященный этой теме.