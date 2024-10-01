Общество

Средняя пенсия по старости вырастет до 24 тысяч рублей в 2025 году

Средняя пенсия по старости увеличится до 24,1 тысяч рублей в 2025 году, следует из пояснительной записки к проекту бюджета Соцфонда на трехлетку. По сравнению с 2024-м она вырастет на 7,5%.

Рост объясняется тем, что с 1 января 2025-го пенсии увеличат на 7,3% по уровню прогнозируемой инфляции, пишут «Известия». Другая причина — возобновление индексации выплат работающим пожилым гражданам.

Средние пенсии вырастут чуть быстрее за счет того, что власти вернутся к индексации выплат и для работающих пожилых граждан — до этого их приостановили в 2016 году, объяснил ведущий научный сотрудник Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской Академии Виктор Ляшок.

После возвращения индексации средние выплаты работающим могут достичь 20 тысяч рублей, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По данным Соцфонда на июль 2024-го, средняя пенсия незанятых составляет 23,4 тысячи, а трудоустроенных — 18,6 тысяч.