Общество

Плакать, кричать и бить подушку: психолог рассказала, как пережить развод

Развод – это не конец жизни, а начало нового этапа. Следуя советам психолога, можно пережить этот непростой период и начать новую жизнь. Как можно помочь себе, рассказала психолог консультативной службы «Первая помощь» Майя Голубева.

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В первую очередь психолог советует не пытаться подавлять свои чувства, а дать им выход.

«Плачьте, если хочется, кричите, бейте подушку. Главное – не держите всё в себе. Расскажите о своих переживаниях, попросите совета или просто поговорите о чём-то отвлечённом. Поддержка близких поможет справиться с негативными эмоциями», – советует Майя Голубева.

По словам эксперта, развод – это возможность уделить время себе, заняться любимым делом, хобби или образованием. Это поможет отвлечься от негативных мыслей и почувствовать себя увереннее. Кроме того, после развода многие люди начинают заниматься спортом, правильно питаться и следить за своим здоровьем. Это помогает улучшить настроение и самочувствие, пишет RuNews24.ru.

«Не стоит сразу после развода бросаться в новые отношения. Но и бояться их тоже не нужно. Постепенно знакомьтесь с новыми людьми, общайтесь, узнавайте друг друга. Возможно, вы встретите свою настоящую любовь. Важно понимать, что каждый человек переживает развод по-своему. Не сравнивайте себя с другими и не вините себя в том, что произошло. Примите развод как опыт, который сделал вас сильнее», – резюмирует психолог.

Майя Голубева убеждена: если человеку сложно справиться с переживаниями самостоятельно, нужно обратиться за помощью к психологу или психотерапевту. Они помогут разобраться в чувствах и научат справляться со стрессом.