Плакать, кричать и бить подушку: психолог рассказала, как пережить развод

Развод – это не конец жизни, а начало нового этапа. Следуя советам психолога, можно пережить этот непростой период и начать новую жизнь. Как можно помочь себе, рассказала психолог консультативной службы «Первая помощь» Майя Голубева.
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В первую очередь психолог советует не пытаться подавлять свои чувства, а дать им выход.
По словам эксперта, развод – это возможность уделить время себе, заняться любимым делом, хобби или образованием. Это поможет отвлечься от негативных мыслей и почувствовать себя увереннее. Кроме того, после развода многие люди начинают заниматься спортом, правильно питаться и следить за своим здоровьем. Это помогает улучшить настроение и самочувствие, пишет RuNews24.ru.
Майя Голубева убеждена: если человеку сложно справиться с переживаниями самостоятельно, нужно обратиться за помощью к психологу или психотерапевту. Они помогут разобраться в чувствах и научат справляться со стрессом.