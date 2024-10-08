Псковичи могут получить миллион рублей за победу в конкурсе «Среда возможностей»

В Псковской области стартовал прием заявок на открытый конкурс проектов «Среда возможностей» с призовым фондом 1 миллион рублей. Конкурс направлен на создание благоприятной и развивающей среды для детей и подростков на малых территориях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.
Конкурс поддерживает идеи, которые помогают детям развиваться в различных областях, включая культуру, образование, экологию и туризм.
К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие организации, территориальные общественные самоуправления (ТОС), комплексные центры социального обслуживания населения (КЦСОН), библиотеки, музеи, дома культуры и другие бюджетные организации, реализующие проекты в населенных пунктах с численностью жителей до 70 тысяч человек.
Победители конкурса получат финансовую поддержку в размере до миллиона рублей, а также возможность участия в обучающих программах и стажировках.
Конкурс проходит в двух номинациях:
Заявки принимаются до 7 ноября на сайте.