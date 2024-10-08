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Общество

Псковичи могут получить миллион рублей за победу в конкурсе «Среда возможностей»

08.10.2024 20:20|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области стартовал прием заявок на открытый конкурс проектов «Среда возможностей» с призовым фондом 1 миллион рублей. Конкурс направлен на создание благоприятной и развивающей среды для детей и подростков на малых территориях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Конкурс поддерживает идеи, которые помогают детям развиваться в различных областях, включая культуру, образование, экологию и туризм.

К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие организации, территориальные общественные самоуправления (ТОС), комплексные центры социального обслуживания населения (КЦСОН), библиотеки, музеи, дома культуры и другие бюджетные организации, реализующие проекты в населенных пунктах с численностью жителей до 70 тысяч человек.

Победители конкурса получат финансовую поддержку в размере до миллиона рублей, а также возможность участия в обучающих программах и стажировках.

Конкурс проходит в двух номинациях:

  • «Точка роста»: создание условий для развития и реализации потенциала детей и подростков с помощью тематических проектов.
  • «Горизонт возможностей»: создание многофункциональных центров для развития и разносторонней реализации потенциала детей и подростков, с учетом их мнения и потребностей.

Заявки принимаются до 7 ноября на сайте.

Теги: #Среда возможностей
Источник: Псковская Лента Новостей
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