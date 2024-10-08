Общество

Псковский облсовпроф назвал победителей конкурса рисунков «Моя семья и труд»

Оргкомитет Псковского областного совета профсоюзов подвел итоги конкурса рисунков на тему «Моя семья и труд». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

Жюри оценивало работы участников по следующим критериям:

креативность,

профсоюзная тематика,

соответствие работ теме конкурса,

образность представления работы.

Победителями стали команды: «Никитины», «Семеновы зефирки», «Счастливы вместе».

Напомним, что конкурс проходил с 23 сентября по 7 октября и был приурочен к Всероссийскому дню действий «За достойный труд». Всего приняло участие 15 команд из районов Псковской области.

«Уважаемые члены профсоюза, участники конкурса, благодарим вас за вашу активность и ваш проявленный интерес к данному конкурсу. Мы считаем, что такие семейные конкурсы являются частью профсоюзной работы. Семья — это главное в жизни, поверьте! Цените семью! Берегите и верьте!» — отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Все команды получат благодарственные письма за активное участие в профсоюзном конкурсе «Моя семья и труд», а победителей ждут дипломы и памятные подарки.