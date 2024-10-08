Детский фонд открыл пункт выдачи вещевой помощи для семей в Опочке

Координатор программ Псковского областного отделения Российского детского фонда Кристина Елецкая начала реализацию проекта «Территория добра». Проект получил поддержку в конкурсе для физических лиц от Росмолодёжь.Гранты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении фонда.
Изображение: Псковское областное отделение Российского детского фонда
Цель проекта — повышение уровня доступности благотворительной социальной помощи малообеспеченным семьям с детьми и семьям, воспитывающих детей с инвалидностью и ОВЗ, проживающих на территории города Опочка, с привлечением активной молодёжи города Опочка.
Администрация Опочецкого округа на безвозмездной основе выделила детскому фонду помещение для оборудования пункта выдачи благотворительной помощи нуждающимся семьям с детьми. Пункт располагается по адресу: город Опочка, улица Ленина, дом №17/11.
При поддержке волонтёров в этом помещении уже был оборудован пункт выдачи вещевой помощи, а население регулярно получало необходимую поддержку.
В рамках проекта будут установлены вместительные стеллажи, удобные коробки и ящики для сортировки, хранения и выдачи помощи. Также будет налажен процесс регулярных доставок грузов помощи в Опочецкий округ.
Грамотная организация пространства сможет высвободить место в помещении, где будет оборудована мобильная зона для проведения творческих мастер-классов, встреч семей с узкими специалистами (психологи, арт-терапевты, юристы).
А в подготовке и проведении мероприятий проекта «Территория добра» будет задействована молодёжь района: учащиеся старших классов школ, студенты местного колледжа.
Сейчас в пункте выдачи ведётся косметический ремонт. А пока команда проекта развивает сообщество пункта выдачи в социальной сети «ВКонтакте». В нём публикуется информация, касающаяся работы пункта выдачи, а также полезная информация для семей с детьми.
Помимо этого, прошло несколько встреч с опочецкой молодёжью. С учениками 8-11 классов Опочецкой общеобразовательной школы-интерната и гимназии имени А. Д. Петрова поговорили о том, что такое добровольчество, какие есть плюсы у этого движения, познакомили их с работой пункта выдачи помощи. В конце встречи ребята получили информационные листовки с подробной информацией о работе детского фонда и QR-кодами, ведущими в группу пункта выдачи в ВК и чат волонтёров в Telegram-канале.
Проект «Территория добра» продлится до июля 2025 года.