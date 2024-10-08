Общество

Детский фонд открыл пункт выдачи вещевой помощи для семей в Опочке

Координатор программ Псковского областного отделения Российского детского фонда Кристина Елецкая начала реализацию проекта «Территория добра». Проект получил поддержку в конкурсе для физических лиц от Росмолодёжь.Гранты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении фонда.

Изображение: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Цель проекта — повышение уровня доступности благотворительной социальной помощи малообеспеченным семьям с детьми и семьям, воспитывающих детей с инвалидностью и ОВЗ, проживающих на территории города Опочка, с привлечением активной молодёжи города Опочка.

Администрация Опочецкого округа на безвозмездной основе выделила детскому фонду помещение для оборудования пункта выдачи благотворительной помощи нуждающимся семьям с детьми. Пункт располагается по адресу: город Опочка, улица Ленина, дом №17/11.

При поддержке волонтёров в этом помещении уже был оборудован пункт выдачи вещевой помощи, а население регулярно получало необходимую поддержку.

«Оказывать и получать помощь в пункте выдачи было неудобно: из оборудования было только несколько вешалок и диван, на котором раскладывались вещи. Поэтому мы решили написать проект, который поможет оборудовать помещение, чтобы в нём было удобно выбирать необходимую помощь» — отметила руководитель проекта «Территория добра», координатор программ детского фонда Кристина Елецкая.

В рамках проекта будут установлены вместительные стеллажи, удобные коробки и ящики для сортировки, хранения и выдачи помощи. Также будет налажен процесс регулярных доставок грузов помощи в Опочецкий округ.

Грамотная организация пространства сможет высвободить место в помещении, где будет оборудована мобильная зона для проведения творческих мастер-классов, встреч семей с узкими специалистами (психологи, арт-терапевты, юристы).

А в подготовке и проведении мероприятий проекта «Территория добра» будет задействована молодёжь района: учащиеся старших классов школ, студенты местного колледжа.

«У семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, появится место, куда они всегда могут обратиться за поддержкой, а для молодёжи Опочки, созданное пространство станет местом притяжения, местом, где можно делать добрые дела и реализовывать свой потенциал» — добавила Кристина Елецкая.

Сейчас в пункте выдачи ведётся косметический ремонт. А пока команда проекта развивает сообщество пункта выдачи в социальной сети «ВКонтакте». В нём публикуется информация, касающаяся работы пункта выдачи, а также полезная информация для семей с детьми.

Помимо этого, прошло несколько встреч с опочецкой молодёжью. С учениками 8-11 классов Опочецкой общеобразовательной школы-интерната и гимназии имени А. Д. Петрова поговорили о том, что такое добровольчество, какие есть плюсы у этого движения, познакомили их с работой пункта выдачи помощи. В конце встречи ребята получили информационные листовки с подробной информацией о работе детского фонда и QR-кодами, ведущими в группу пункта выдачи в ВК и чат волонтёров в Telegram-канале.

Проект «Территория добра» продлится до июля 2025 года.