Общество

Одиннадцатая «студенческая вахта памяти» открылась в Порхове

Сотрудники регионального следственного управления приняли участие в церемонии открытия одиннадцатой межрегиональной «Студенческой вахты Памяти», сообщили в ведомстве.

XI межрегиональная «Студенческая вахта Памяти» прошла в Порхове сегодня, 8 октября. Церемония открытия началась с траурного митинга у мемориального комплекса жертвам фашистского концлагеря «Дулаг 100» в Порхове, где в период с 1941 по 1944 год были замучены 85 тысяч советских военнопленных, партизан-подпольщиков и мирных граждан. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания, после чего возложили к мемориалу цветы.

Поисковые работы будут вестись в деревне Колотушино Дновского района, где размещался лагерь для военнопленных. Советские военнопленные находились в очень тяжелых условиях, многие погибали от голода и истощения. По имеющимся историческим данным, в данном концлагере погибли около 25 тысяч человек.

«Вахта памяти» - всероссийская акция, главной целью которой является почтение памяти погибших в Великой Отечественной войне. На полях сражений до сих пор лежат сотни тысяч советских солдат, в архивах напротив их имен лишь короткая строчка – пропал без вести, а родные до сих пор ничего не знают об их судьбе. Поисковики ставят перед собой очень важную задачу – вернуть из безвестия Героев, отдавших жизнь за Победу, за мирное небо над головой», - отметили в региональном следственном управлении.

В этой важной патриотической работе участвуют сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области. В ходе проводимых поисковых мероприятий следователями регионального СК России будут установлены места гибели и захоронений героически павших в годы Великой Отечественной войны защитников родной земли и мирных жителей, чтобы с почестями предать их останки земле. Поиски будут проводиться до 18 октября 2024 года, после чего будет произведено торжественное захоронение обнаруженных останков.