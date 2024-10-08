Общество

Профориентационные мероприятия проводят для молодежи в Псковской области

Специалисты Молодежного кадрового центра проводят профориентационные мероприятия совместно с региональным отделением российского движения детей и молодежи «Движение Первых», сообщили в правительстве Псковской области.

Фото: правительство Псковской области



В сентябре для школьников из Локнянского муниципального округа провели экскурсию в МФЦ, а в Великих Луках в ходе встречи, состоявшейся на площадке городского управления образования, специалисты кадрового центра «Работа России» рассказали о самых востребованных специальностях на местном рынке труда, возможностях портала «Работа России» и мерах поддержки, которые могут получить граждане.

Кроме того, на форуме «Родные-Любимые», который пройдет в октябре в Доме молодежи, будет работать открытая площадка от Молодежного кадрового центра. Участники смогут пройти тренинг «Как найти работу мечты?», карточно-ролевую игру «Кадры», ставшую уже традиционной и профориентационное тестирование по типу личности.

«Сотрудничество кадровых центров и Движения Первых открывает новые возможности для профессиональной ориентации и трудоустройства молодежи. Комплексная модернизация, которую проходят кадровые центры региона в рамках национального проекта «Демография», предполагает адресный подход к приоритетным категориям соискателей. К таковым относятся и молодые люди: ведь именно они станут активными участниками рынка труда в обозримом будущем. Мы понимаем, что «Движение Первых» поможет обеспечить этот адресный подход и наладить более прочный контакт с молодой аудиторией», - подчеркнула руководитель областного центра занятости населения Олеся Сергеева.