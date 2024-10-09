Общество

В ходе призыва более 30 псковских юношей направят на службу в Росгвардию

В ходе осеннего призыва 31 юноша из Псковской области будет направлен военными комиссариатами для прохождения службы в воинских частях Северо-Западного округа Росгвардии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Призываемые молодые люди пройдут тщательный отбор, включающий не только оценку состояния здоровья, профессионально-психологическое тестирование, но и изучение биографических данных.

Направляемым в Росгвардию призывникам будет выдана полевая форма. Она представляет собой усовершенствованный по составу ткани и дизайну вариант обмундирования, который разработан с учетом пожеланий личного состава ведомства.

Военнослужащие будут выполнять задачи по охране важных государственных объектов и обеспечению общественной безопасности в регионах Северо-Запада России.