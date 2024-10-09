Общество

Печорские ТОСы реконструировали колодец и установили общественный туалет

Печорское территориальное общественное самоуправление «Лезги» реконструировало старый питьевой колодец, а ТОС «Союз АКЛ» построило новый общественный туалет у Лавровского парка. Об этом сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Валерий Зайцев / Telegram-канал

Как сообщает Валерий Зайцев, целью инициативы ТОС «Лезги» было обеспечение чистой питьевой водой жителей родной деревни. Активисты во главе с Александром Тумановым реконструировали старый колодец, вывели воду на центральную дорогу, соорудили колодезный дом и провели благоустройство территории.

Под председательством Алёны Быстровой ТОС «Союз АКЛ» объединил жителей деревни Лавры. Активисты решили на месте аварийного построить новый общественный туалет у Лавровского парка, который был благоустроен в 2021 году и с тех пор является местом проведения культурно-массовых мероприятий.

«Наши ТОСы - первые помощники органов местного самоуправления! Они справились со своими задачами на «отлично"!» - отметил Валерий Зайцев.