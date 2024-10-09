Общество

Млечный Путь запечатлел пскович над Изборской крепостью

Пскович поделился фотографиями Млечного Пути над Изборской крепостью. Об этом сообщил фотограф-любитель Петр Митрофанов на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Петр Митрофанов / «ВКонтакте»

Пскович сообщил, что в ночь с 5 на 6 октября выехал в Изборск, поскольку ранее астрономы обещали полярные сияния. По словам Петра Митрофанова, в действительности они произошли в ночь на понедельник и на вторник, когда уже была облачная погода.

«Оказалось, что в связи с проведением ремонтных работ отключены фонари рядом с крепостью в её южной и восточной стороне, что позволило поснимать звездное небо прямо над крепостью. И вот что получилось», - комментирует автор свои фотографии.