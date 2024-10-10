Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Готовим сами: Говяжьи щечки с воздушным пюре.
Фермерство по любви
Объекты агротуризма
Господин Рейтингомер
карта отдыха и туризма
билеты на предпоказ фильма «Анора»
Встречаем Новый год в ресторане «Гельдт»
Первый урожай черной смородины
Муниципальная реформа 2.0: впереди большая работа
Лонгрид мифы о молоке
нейросетевой Пушкин
Репортаж За достойный труд
Кружки и секции для детей
 
 
 
ещё Общество 10.10.2024 12:150 Свыше 67% населения в Великолукском районе привили от гриппа 10.10.2024 22:000 Пять признаков абьюзера назвала психолог 10.10.2024 21:400 Итоги конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции» подвели в псковском УМВД 10.10.2024 21:200 Требованиях закона к частным охранникам напомнили псковичам 10.10.2024 21:000 Школьники из Псковской области присоединятся к акции «Я – россиянин» 10.10.2024 20:400 О вреде алкоголя напомнили осужденным в Куньинском районе
 
 
 
Самое популярное 07.10.2024 09:300 Труп женщины нашли во дворе на Рижском проспекте в Пскове 09.10.2024 08:500 В поезде, следовавшем из Псковской области, обнаружили взрывное устройство - Mash 07.10.2024 13:013 Стало известно, кого могут делегировать в Совет Федерации от Псковской области вместо Андрея Турчака 03.10.2024 11:313 Экс-замглавы администрации Пскова Александр Грацкий частично признал вину 03.10.2024 15:4818 Псковская область показала наихудшие показатели по приросту населения
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Пять признаков абьюзера назвала психолог

10.10.2024 22:00|ПсковКомментариев: 0

В современном мире все чаще стало произноситься слово «абьюзер». Зачастую в привязке к мужчинам и отношениям с ними. Психолог консультативной службы «Первая помощь» Майя Голубева рассказала, от какого мужчины нужно срочно бежать.

Иллюстрация сгенерирована с помощью нейросети Kandinsky 3.0

По словам психолога, абьюз представляет собой форму насилия, при которой один человек регулярно унижает, оскорбляет и контролирует другого. Жертвами абьюза могут быть как мужчины, так и женщины.

«Абьюзер старается регулировать все сферы жизни своей жертвы, подавляя её свободу и независимость. Он может запрещать общение с друзьями и родственниками, следить за финансами и ограничивать передвижение. Также они применяют различные методы эмоционального насилия, такие как унижения и угрозы, чтобы подорвать самооценку жертвы, заставляя её чувствовать себя беспомощной и зависимой», – объясняет эксперт.

Майя Голубева объясняет: абьюзеры даже могут прибегнуть к физическому насилию, включая побои и другие агрессивные действия в адрес своей жертвы. При этом тиран стремится отдалить свою жертву от семьи и друзей, чтобы она ощущала себя одинокой и беспомощной, пишет RuNews24.ru.

«Абьюзер использует манипуляции и ложь, чтобы достичь своих целей, создавая иллюзию контроля. Если вы заметили подобные признаки у своего партнёра, важно немедленно обратиться за помощью к профессионалам. Иначе мужчина-абьюзер выжмет все соки из своей жертвы», – советует психолог.

Голубева отметила, что часто женщины не могут уйти от этих отношений. А последствия бездействия могут оказаться очень плачевными: родители теряют дочерей, а дети – матерей.

Теги: #абьюзер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли всем горожанам принимать участие в субботниках?
В опросе приняло участие 183 человека
10.10.2024, 22:000 Пять признаков абьюзера назвала психолог 10.10.2024, 21:400 Итоги конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции» подвели в псковском УМВД 10.10.2024, 21:200 Требованиях закона к частным охранникам напомнили псковичам 10.10.2024, 21:000 Школьники из Псковской области присоединятся к акции «Я – россиянин»
10.10.2024, 20:400 О вреде алкоголя напомнили осужденным в Куньинском районе 10.10.2024, 20:200 Договор о сотрудничестве подписали псковский и новгородский колледжи искусств 10.10.2024, 20:000 Сформирована комиссия жюри творческого конкурса Литературного пространства Пскова 10.10.2024, 19:400 Встреча с чемпионом мира по спортивному туризму Сергеем Чижиковым пройдет в Пскове
10.10.2024, 19:270 В Невельском районе прокуратура выступила в защиту прав ребенка-инвалида 10.10.2024, 19:220 Два легковых автомобиля столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове 10.10.2024, 19:200 Псковича с порезом от бензопилы продолжает искать полиция 10.10.2024, 19:140 Как получить налоговый вычет за оценку квалификации, рассказали россиянам
10.10.2024, 19:000 Кадровые центры помогли найти работу 111 псковичкам с маленькими детьми 10.10.2024, 18:550 Школьники из Москвы вдохновились Псковским музеем 10.10.2024, 18:480 Псковская область вошла в число регионов-лидеров по уровню развития экспорта аграрной продукции 10.10.2024, 18:350 Последствия поджога мусорных контейнеров разъяснили псковичам в «Экогрупп»
10.10.2024, 18:320 «Сообразим на троих»: Лучи поддержки от Собчак, дело иноагентов и нужны ли обществу новые партии. ВИДЕО 10.10.2024, 18:310 Теплотрассу продолжают ремонтировать в дновском микрорайоне Черемушки 10.10.2024, 18:260 Соревнования по легкой атлетике пройдут в Пскове 12 октября 10.10.2024, 18:240 Завершается расчистка Псковско-Чудского озера
10.10.2024, 18:210 В псковской деревне Родина отремонтируют 236 метров дороги за 4 миллиона рублей 10.10.2024, 18:160 «Великий, могучий»: Предлоги, которые ставят в тупик. ВИДЕО 10.10.2024, 18:130 Карантин по бешенству отменили в двух деревнях Пустошкинского района 10.10.2024, 18:080 «Пастырь»: Золотое правило нравственности
10.10.2024, 17:590 Школа в псковской деревне Моглино ушла на карантин из-за ОРВИ 10.10.2024, 17:540 Соревнования по Dota 2, «Миру танков» и «Тетрису» пройдут в Псковской области 10.10.2024, 17:520 Карантин в псковской школе №26 ввели из-за пневмонии — Роспотребнадзор 10.10.2024, 17:260 Продлить субсидирование инвестпроектов по развитию туризма просят региональные законодатели
10.10.2024, 17:230 Школа №26 в Пскове закрывается на карантин 10.10.2024, 17:150 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 10 октября 10.10.2024, 17:070 В Пскове смартфоны стали чаще оплачивать по частям – аналитики 10.10.2024, 17:030 Необходимость господдержки филиалов музеев и библиотек обсудили региональные законодатели
10.10.2024, 17:000 До +16 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 11 октября 10.10.2024, 16:470 «Беседка»: Деятельность Союза пенсионеров России в Псковской области. ВИДЕО 10.10.2024, 16:451 Экс-депутата Псковского областного Собрания обязали компенсировать моральный вред опороченному гражданину 10.10.2024, 16:320 Вопросы культуры и туризма обсуждают законодатели Северо-Запада в Нарьян-Маре
10.10.2024, 16:300 Многофункциональное пространство для молодежи хотят создать в Палкино 10.10.2024, 16:220 Скамейки для запасных игроков установили на поле для мини-футбола в Бежаницах 10.10.2024, 16:150 Сервис по подбору путешествий по Псковщине разрабатывают студенты из Петербурга 10.10.2024, 16:090 О реставрационных работах к юбилею Пушкина доложит замдиректора «Михайловского» на форуме в Пензе
10.10.2024, 15:560 Вопросы помощи людям с инвалидностью и орфанным больным обсудили законодатели Северо-Запада 10.10.2024, 15:550 Велосипедные дорожки появятся на улице Вокзальной в Пскове 10.10.2024, 15:410 Андрей Козлов: Догазификация на юге области продолжится в зимний период 10.10.2024, 15:310 МТС RED: Регионы Северо-Запада входят в топ-5 субъектов для хакерских атак 
10.10.2024, 15:230 Сильная магнитная буря надвигается на Землю 10.10.2024, 15:170 Тракторный переулок в Пскове закроют для транспорта с 28 октября 10.10.2024, 15:090 Оксана Федорова: Я для себя фактически заново открыла Псков 10.10.2024, 14:580 «Дневной дозор»: Власть и коррупция
10.10.2024, 14:540 Клиенты ВТБ смогут «выгнать» мошенников из своего мобильного банка 10.10.2024, 14:490 Псковичей задержали за кражу продуктов и средств гигиены 10.10.2024, 14:440 Алексей Севастьянов: Сокращение числа чиновников не поможет в борьбе с коррупцией 10.10.2024, 14:390 Выставка Сергея Михайлова «Моя биография равняется моему искусству» открылась в Пскове
10.10.2024, 14:310 На Завеличье два автомобиля столкнулись на «зебре» 10.10.2024, 14:190 Умер заштатный клирик Псковской епархии архимандрит Елевферий (Попов) 10.10.2024, 14:173 Ларьки на остановке у железнодорожного вокзала в Пскове демонтируют 10.10.2024, 14:130 Появилось фото с места пожара в Крыпецком монастыре
10.10.2024, 14:081 Пенсии сотрудников МВД повысили в Псковской области 10.10.2024, 14:073 Проезд частного транспорта планируют запретить на площади у псковского вокзала 10.10.2024, 14:050 Появилось видео задержания великолучанина, совершившего убийство 23 года назад 10.10.2024, 13:530 Галина Неваленная: Мы оцениваем свой возраст по состоянию души и по желанию что-то делать
10.10.2024, 13:440 Пешую экскурсию «Городские истории. Запсковье» организуют 13 октября 10.10.2024, 13:270 Мошенники получили доступ к восьми аккаунтам псковичей на сайте «Госуслуги» 10.10.2024, 13:190 Андрей Козлов: Отопительный сезон в округе №12 стартовал штатно 10.10.2024, 13:170 Три автомобиля столкнулись на площади Победы в Пскове
10.10.2024, 13:150 В Великих Луках мужчина сядет в тюрьму за убийство 23-летней давности, совершенное из страха разоблачения  10.10.2024, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: Лучи поддержки от Собчак, дело иноагентов и нужны ли обществу новые партии 10.10.2024, 12:570 Владимир Якушев предложил сохранить поддержку малых форм хозяйствования 10.10.2024, 12:530 Вечёрка «Покровские гуляния» пройдет в Пскове 17 октября
10.10.2024, 12:480 Это активные люди с огнем в глазах: Галина Неваленная о членах Союза пенсионеров РФ 10.10.2024, 12:380 В псковской деревне Богданово построили внутрипоселковый газопровод 10.10.2024, 12:360 Начинается видеотрансляция программы «Великий, могучий» о предлогах 10.10.2024, 12:290 Футболисты из клуба «Луки-Энергия» встретятся с «Леон Сатурном» на родном стадионе
10.10.2024, 12:150 Свыше 67% населения в Великолукском районе привили от гриппа 10.10.2024, 12:110 Псковский омбудсмен принял участие во всероссийском кинофестивале «Надежда» 10.10.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о псковском отделении Союза пенсионеров РФ 10.10.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 10 октября
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru