Общество

Пять признаков абьюзера назвала психолог

В современном мире все чаще стало произноситься слово «абьюзер». Зачастую в привязке к мужчинам и отношениям с ними. Психолог консультативной службы «Первая помощь» Майя Голубева рассказала, от какого мужчины нужно срочно бежать.

Иллюстрация сгенерирована с помощью нейросети Kandinsky 3.0

По словам психолога, абьюз представляет собой форму насилия, при которой один человек регулярно унижает, оскорбляет и контролирует другого. Жертвами абьюза могут быть как мужчины, так и женщины.

«Абьюзер старается регулировать все сферы жизни своей жертвы, подавляя её свободу и независимость. Он может запрещать общение с друзьями и родственниками, следить за финансами и ограничивать передвижение. Также они применяют различные методы эмоционального насилия, такие как унижения и угрозы, чтобы подорвать самооценку жертвы, заставляя её чувствовать себя беспомощной и зависимой», – объясняет эксперт.

Майя Голубева объясняет: абьюзеры даже могут прибегнуть к физическому насилию, включая побои и другие агрессивные действия в адрес своей жертвы. При этом тиран стремится отдалить свою жертву от семьи и друзей, чтобы она ощущала себя одинокой и беспомощной, пишет RuNews24.ru.

«Абьюзер использует манипуляции и ложь, чтобы достичь своих целей, создавая иллюзию контроля. Если вы заметили подобные признаки у своего партнёра, важно немедленно обратиться за помощью к профессионалам. Иначе мужчина-абьюзер выжмет все соки из своей жертвы», – советует психолог.

Голубева отметила, что часто женщины не могут уйти от этих отношений. А последствия бездействия могут оказаться очень плачевными: родители теряют дочерей, а дети – матерей.