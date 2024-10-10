Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Объекты агротуризма
Встречаем Новый год в ресторане «Гельдт»
Господин Рейтингомер
Фермерство по любви
билеты на предпоказ фильма «Анора»
карта отдыха и туризма
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Готовим сами: Говяжьи щечки с воздушным пюре.
Первый урожай черной смородины
Лонгрид мифы о молоке
Репортаж За достойный труд
нейросетевой Пушкин
Кружки и секции для детей
Муниципальная реформа 2.0: впереди большая работа
 
 
 
ещё Общество 10.10.2024 12:150 Свыше 67% населения в Великолукском районе привили от гриппа 10.10.2024 22:000 Пять признаков абьюзера назвала психолог 10.10.2024 21:400 Итоги конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции» подвели в псковском УМВД 10.10.2024 21:200 Требованиях закона к частным охранникам напомнили псковичам 10.10.2024 21:000 Школьники из Псковской области присоединятся к акции «Я – россиянин» 10.10.2024 20:400 О вреде алкоголя напомнили осужденным в Куньинском районе
 
 
 
Самое популярное 07.10.2024 09:300 Труп женщины нашли во дворе на Рижском проспекте в Пскове 09.10.2024 08:500 В поезде, следовавшем из Псковской области, обнаружили взрывное устройство - Mash 07.10.2024 13:013 Стало известно, кого могут делегировать в Совет Федерации от Псковской области вместо Андрея Турчака 03.10.2024 11:313 Экс-замглавы администрации Пскова Александр Грацкий частично признал вину 03.10.2024 15:4818 Псковская область показала наихудшие показатели по приросту населения
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Итоги конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции» подвели в псковском УМВД

10.10.2024 21:40|ПсковКомментариев: 0

Итоги всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции» подвели в УМВД России по Псковской области в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства. 

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

В этом творческом состязании приняли участие дети сотрудников УМВД в трех возрастных категориях: от 6 до 8 лет, от 9 до 11 и от 12 до 14 лет.

Каждый из 17 участников постарался с помощью карандашей и красок донести особенности рабочих будней своих пап и мам. Некоторым ребятам особенно хорошо удалось передать атмосферу службы в органах внутренних дел, отметили в ведомстве. 

Мероприятия данного характера направлены прежде всего на воспитание патриотизма у детей, чувства гордости и уважения к своим родителям, которые стоят на страже правопорядка.

В итоге конкурсной комиссией выбраны следующие лучшие работы.

1 возрастная группа (от 6 до 8 лет):

  • Первое место присуждено Андрею Робину (6 лет), сыну лейтенанта внутренней службы О. О. Робиной, референта ОИОС УМВД России по Псковской области.
  • Второе место присуждено Полине Иваняковой (6 лет), дочери майора полиции А. В. Иваняковой, старшего инспектора по особым поручениям отдела ОООП УОООП УМВД России по Псковской области.
  • Третье место присуждено Ксении Васильевой (6 лет), дочери старшего лейтенанта полиции Д. С. Васильева, старшего инспектора по особым поручениям отдела организации ДПС управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области и старшего лейтенанта полиции Д. А. Васильевой, начальника отделения ЦАФАП в ОДД Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

2 возрастная группа (от 9 до 11 лет):

  • Первое место присуждено Ксении Емельяновой (11 лет), дочери старшего лейтенанта полиции Е. В. Емельяновой, инспектора по ИАХ отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Бежаницкий».
  • Второе место присуждено Арсению Рудакову (9 лет), сыну майора полиции А. С. Рудакова, начальника отделения по раскрытию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, ОУР УМВД России по городу Пскову и лейтенанта внутренней службы Э. Б. Рудаковой, старшего юрисконсульта ПО УМВД России по Псковской области.
  • Третье место присуждено Марии Зайнуллиной (11 лет), дочери лейтенанта полиции О. Б. Зайнуллиной, старшего инспектора по особым поручениям ОВГ УВМ УМВД России по Псковской области и Б. А. Зайнуллина, главного специалиста ОСС ЦИТС и ЗИ УМВД России по Псковской области.

3 возрастная группа (от 12 до 14 лет):

  • Первое место присуждено Ксении Лебедевой (12 лет), дочери капитана полиции И. В. Лебедевой, заместителя начальника отдела МВД России руководителя группы (ГРЛС) МО МВД России «Новосокольнический».
  • Второе место присуждено Софье Алексеевой (12 лет), дочери майора полиции Ю. А. Алексеева, начальника ОД МО МВД России «Струго-Красненский» и старшего лейтенанта полиции М.В. Алексеевой, начальника пункта полиции, начальника ОУУП и ПДН по Плюсскому району МО МВД России «Струго-Красненский».
  • Третье место присуждено Александре Антоненковой (12 лет), дочери подполковника полиции В. А. Подсухина, старшего инспектора ИЛС УРЛС УМВД России по Псковской области и В. О. Подсухиной, начальника дознания МО МВД России «Печорский».

Врио начальника управления по работе с личным составом УМВД подполковник полиции Антон Богачев, заместитель начальника управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области полковник полиции Александр Збарашевский, врио начальника ОИОС УМВД старший лейтенант внутренней службы Антон Морозов, член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Сергей Волков, председатель совета ветеранов органов внутренних дел области Николай Северинюк и другие члены конкурсной комиссии благодарят всех юных авторов за активное участие в конкурсе и проявленный ими творческий подход.

Теги: #конкурс #МВД
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли всем горожанам принимать участие в субботниках?
В опросе приняло участие 183 человека
10.10.2024, 22:000 Пять признаков абьюзера назвала психолог 10.10.2024, 21:400 Итоги конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции» подвели в псковском УМВД 10.10.2024, 21:200 Требованиях закона к частным охранникам напомнили псковичам 10.10.2024, 21:000 Школьники из Псковской области присоединятся к акции «Я – россиянин»
10.10.2024, 20:400 О вреде алкоголя напомнили осужденным в Куньинском районе 10.10.2024, 20:200 Договор о сотрудничестве подписали псковский и новгородский колледжи искусств 10.10.2024, 20:000 Сформирована комиссия жюри творческого конкурса Литературного пространства Пскова 10.10.2024, 19:400 Встреча с чемпионом мира по спортивному туризму Сергеем Чижиковым пройдет в Пскове
10.10.2024, 19:270 В Невельском районе прокуратура выступила в защиту прав ребенка-инвалида 10.10.2024, 19:220 Два легковых автомобиля столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове 10.10.2024, 19:200 Псковича с порезом от бензопилы продолжает искать полиция 10.10.2024, 19:140 Как получить налоговый вычет за оценку квалификации, рассказали россиянам
10.10.2024, 19:000 Кадровые центры помогли найти работу 111 псковичкам с маленькими детьми 10.10.2024, 18:550 Школьники из Москвы вдохновились Псковским музеем 10.10.2024, 18:480 Псковская область вошла в число регионов-лидеров по уровню развития экспорта аграрной продукции 10.10.2024, 18:350 Последствия поджога мусорных контейнеров разъяснили псковичам в «Экогрупп»
10.10.2024, 18:320 «Сообразим на троих»: Лучи поддержки от Собчак, дело иноагентов и нужны ли обществу новые партии. ВИДЕО 10.10.2024, 18:310 Теплотрассу продолжают ремонтировать в дновском микрорайоне Черемушки 10.10.2024, 18:260 Соревнования по легкой атлетике пройдут в Пскове 12 октября 10.10.2024, 18:240 Завершается расчистка Псковско-Чудского озера
10.10.2024, 18:210 В псковской деревне Родина отремонтируют 236 метров дороги за 4 миллиона рублей 10.10.2024, 18:160 «Великий, могучий»: Предлоги, которые ставят в тупик. ВИДЕО 10.10.2024, 18:130 Карантин по бешенству отменили в двух деревнях Пустошкинского района 10.10.2024, 18:080 «Пастырь»: Золотое правило нравственности
10.10.2024, 17:590 Школа в псковской деревне Моглино ушла на карантин из-за ОРВИ 10.10.2024, 17:540 Соревнования по Dota 2, «Миру танков» и «Тетрису» пройдут в Псковской области 10.10.2024, 17:520 Карантин в псковской школе №26 ввели из-за пневмонии — Роспотребнадзор 10.10.2024, 17:260 Продлить субсидирование инвестпроектов по развитию туризма просят региональные законодатели
10.10.2024, 17:230 Школа №26 в Пскове закрывается на карантин 10.10.2024, 17:150 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 10 октября 10.10.2024, 17:070 В Пскове смартфоны стали чаще оплачивать по частям – аналитики 10.10.2024, 17:030 Необходимость господдержки филиалов музеев и библиотек обсудили региональные законодатели
10.10.2024, 17:000 До +16 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 11 октября 10.10.2024, 16:470 «Беседка»: Деятельность Союза пенсионеров России в Псковской области. ВИДЕО 10.10.2024, 16:451 Экс-депутата Псковского областного Собрания обязали компенсировать моральный вред опороченному гражданину 10.10.2024, 16:320 Вопросы культуры и туризма обсуждают законодатели Северо-Запада в Нарьян-Маре
10.10.2024, 16:300 Многофункциональное пространство для молодежи хотят создать в Палкино 10.10.2024, 16:220 Скамейки для запасных игроков установили на поле для мини-футбола в Бежаницах 10.10.2024, 16:150 Сервис по подбору путешествий по Псковщине разрабатывают студенты из Петербурга 10.10.2024, 16:090 О реставрационных работах к юбилею Пушкина доложит замдиректора «Михайловского» на форуме в Пензе
10.10.2024, 15:560 Вопросы помощи людям с инвалидностью и орфанным больным обсудили законодатели Северо-Запада 10.10.2024, 15:550 Велосипедные дорожки появятся на улице Вокзальной в Пскове 10.10.2024, 15:410 Андрей Козлов: Догазификация на юге области продолжится в зимний период 10.10.2024, 15:310 МТС RED: Регионы Северо-Запада входят в топ-5 субъектов для хакерских атак 
10.10.2024, 15:230 Сильная магнитная буря надвигается на Землю 10.10.2024, 15:170 Тракторный переулок в Пскове закроют для транспорта с 28 октября 10.10.2024, 15:090 Оксана Федорова: Я для себя фактически заново открыла Псков 10.10.2024, 14:580 «Дневной дозор»: Власть и коррупция
10.10.2024, 14:540 Клиенты ВТБ смогут «выгнать» мошенников из своего мобильного банка 10.10.2024, 14:490 Псковичей задержали за кражу продуктов и средств гигиены 10.10.2024, 14:440 Алексей Севастьянов: Сокращение числа чиновников не поможет в борьбе с коррупцией 10.10.2024, 14:390 Выставка Сергея Михайлова «Моя биография равняется моему искусству» открылась в Пскове
10.10.2024, 14:310 На Завеличье два автомобиля столкнулись на «зебре» 10.10.2024, 14:190 Умер заштатный клирик Псковской епархии архимандрит Елевферий (Попов) 10.10.2024, 14:173 Ларьки на остановке у железнодорожного вокзала в Пскове демонтируют 10.10.2024, 14:130 Появилось фото с места пожара в Крыпецком монастыре
10.10.2024, 14:081 Пенсии сотрудников МВД повысили в Псковской области 10.10.2024, 14:073 Проезд частного транспорта планируют запретить на площади у псковского вокзала 10.10.2024, 14:050 Появилось видео задержания великолучанина, совершившего убийство 23 года назад 10.10.2024, 13:530 Галина Неваленная: Мы оцениваем свой возраст по состоянию души и по желанию что-то делать
10.10.2024, 13:440 Пешую экскурсию «Городские истории. Запсковье» организуют 13 октября 10.10.2024, 13:270 Мошенники получили доступ к восьми аккаунтам псковичей на сайте «Госуслуги» 10.10.2024, 13:190 Андрей Козлов: Отопительный сезон в округе №12 стартовал штатно 10.10.2024, 13:170 Три автомобиля столкнулись на площади Победы в Пскове
10.10.2024, 13:150 В Великих Луках мужчина сядет в тюрьму за убийство 23-летней давности, совершенное из страха разоблачения  10.10.2024, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: Лучи поддержки от Собчак, дело иноагентов и нужны ли обществу новые партии 10.10.2024, 12:570 Владимир Якушев предложил сохранить поддержку малых форм хозяйствования 10.10.2024, 12:530 Вечёрка «Покровские гуляния» пройдет в Пскове 17 октября
10.10.2024, 12:480 Это активные люди с огнем в глазах: Галина Неваленная о членах Союза пенсионеров РФ 10.10.2024, 12:380 В псковской деревне Богданово построили внутрипоселковый газопровод 10.10.2024, 12:360 Начинается видеотрансляция программы «Великий, могучий» о предлогах 10.10.2024, 12:290 Футболисты из клуба «Луки-Энергия» встретятся с «Леон Сатурном» на родном стадионе
10.10.2024, 12:150 Свыше 67% населения в Великолукском районе привили от гриппа 10.10.2024, 12:110 Псковский омбудсмен принял участие во всероссийском кинофестивале «Надежда» 10.10.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о псковском отделении Союза пенсионеров РФ 10.10.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 10 октября
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru