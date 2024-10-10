Общество

Итоги конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции» подвели в псковском УМВД

Итоги всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции» подвели в УМВД России по Псковской области в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

В этом творческом состязании приняли участие дети сотрудников УМВД в трех возрастных категориях: от 6 до 8 лет, от 9 до 11 и от 12 до 14 лет.

Каждый из 17 участников постарался с помощью карандашей и красок донести особенности рабочих будней своих пап и мам. Некоторым ребятам особенно хорошо удалось передать атмосферу службы в органах внутренних дел, отметили в ведомстве.

Мероприятия данного характера направлены прежде всего на воспитание патриотизма у детей, чувства гордости и уважения к своим родителям, которые стоят на страже правопорядка.

В итоге конкурсной комиссией выбраны следующие лучшие работы.

1 возрастная группа (от 6 до 8 лет):

Первое место присуждено Андрею Робину (6 лет), сыну лейтенанта внутренней службы О. О. Робиной, референта ОИОС УМВД России по Псковской области.

Второе место присуждено Полине Иваняковой (6 лет), дочери майора полиции А. В. Иваняковой, старшего инспектора по особым поручениям отдела ОООП УОООП УМВД России по Псковской области.

Третье место присуждено Ксении Васильевой (6 лет), дочери старшего лейтенанта полиции Д. С. Васильева, старшего инспектора по особым поручениям отдела организации ДПС управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области и старшего лейтенанта полиции Д. А. Васильевой, начальника отделения ЦАФАП в ОДД Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

2 возрастная группа (от 9 до 11 лет):

Первое место присуждено Ксении Емельяновой (11 лет), дочери старшего лейтенанта полиции Е. В. Емельяновой, инспектора по ИАХ отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Бежаницкий».

Второе место присуждено Арсению Рудакову (9 лет), сыну майора полиции А. С. Рудакова, начальника отделения по раскрытию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, ОУР УМВД России по городу Пскову и лейтенанта внутренней службы Э. Б. Рудаковой, старшего юрисконсульта ПО УМВД России по Псковской области.

Третье место присуждено Марии Зайнуллиной (11 лет), дочери лейтенанта полиции О. Б. Зайнуллиной, старшего инспектора по особым поручениям ОВГ УВМ УМВД России по Псковской области и Б. А. Зайнуллина, главного специалиста ОСС ЦИТС и ЗИ УМВД России по Псковской области.

3 возрастная группа (от 12 до 14 лет):

Первое место присуждено Ксении Лебедевой (12 лет), дочери капитана полиции И. В. Лебедевой, заместителя начальника отдела МВД России руководителя группы (ГРЛС) МО МВД России «Новосокольнический».

Второе место присуждено Софье Алексеевой (12 лет), дочери майора полиции Ю. А. Алексеева, начальника ОД МО МВД России «Струго-Красненский» и старшего лейтенанта полиции М.В. Алексеевой, начальника пункта полиции, начальника ОУУП и ПДН по Плюсскому району МО МВД России «Струго-Красненский».

Третье место присуждено Александре Антоненковой (12 лет), дочери подполковника полиции В. А. Подсухина, старшего инспектора ИЛС УРЛС УМВД России по Псковской области и В. О. Подсухиной, начальника дознания МО МВД России «Печорский».

Врио начальника управления по работе с личным составом УМВД подполковник полиции Антон Богачев, заместитель начальника управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области полковник полиции Александр Збарашевский, врио начальника ОИОС УМВД старший лейтенант внутренней службы Антон Морозов, член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Сергей Волков, председатель совета ветеранов органов внутренних дел области Николай Северинюк и другие члены конкурсной комиссии благодарят всех юных авторов за активное участие в конкурсе и проявленный ими творческий подход.