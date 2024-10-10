Общество

Требованиях закона к частным охранникам напомнили псковичам

Частный охранник обязан руководствоваться требованиями закона и должностной инструкции, незамедлительно сообщать руководству и правоохранительным органам о выявленных угрозах безопасности, жизни и здоровью людей на охраняемом объекте, по требованию гражданина или сотрудника правоохранительных органов – предъявить удостоверение. Требованиях закона к частным охранникам Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Закон предъявляет к работникам данной сферы особые требования: частного охранника лишают удостоверения и права на осуществление частной деятельности за совершение в течение одного года двух административных правонарушений, посягающих на общественный порядок, безопасность или установленный порядок управления.

Работник частной охранной организации не имеет права заступать на дежурство без удостоверения и личной карточки.

За оказание частных охранных услуг, не предусмотренных законом, либо оказание таких услуг с нарушением установленных законом требований установлена административная и уголовная ответственность.

В зависимости от тяжести наступивших последствий, нарушителей ждёт денежный штраф или лишение свободы.

Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства в сфере частной охранной деятельности осуществляет центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области.