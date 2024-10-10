Общество

Как получить налоговый вычет за оценку квалификации, рассказали россиянам

Алгоритм получения налогового вычета за прохождение квалификации за свой счет объяснили россиянам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил ресурс «Объясняем.рф».

Главное условие — работать официально и отчислять НДФЛ. Подать заявку можно в течение трёх лет с момента оплаты квалификационного экзамена. Вычет равен:

150 тыс. рублей — с расходов, понесённых с 2024 года,

120 тыс. рублей — до 2024 года.

С этих денег вам вернут подоходный налог — 13%, но не больше НДФЛ, который вы уплатили за этот год. Если вы уже получили другие вычеты, их тоже учтут в лимите, кроме вычетов за дорогостоящее лечение, образование детей и благотворительность.

Оформить через работодателя не получится — только в налоговой. Вам понадобятся:

копия договора с центром независимой оценки квалификации,

копия выписки из реестра центров оценки квалификации,

копии документов об оплате услуг такого центра,

копия свидетельства о квалификации,

декларация 3-НДФЛ — заполнить её можно в личном кабинете налогоплательщика, в программе «Декларация» или от руки — бланк есть на сайте ФНС.

С этими документами необходимо обратиться в налоговую:

в личном кабинете налогоплательщика,

через МФЦ,

на «Госуслугах», если у вас есть электронная подпись,

лично — записаться на приём можно на сайте ФНС.

В течение трёх месяцев вашу декларацию проверят и сделают вычет.