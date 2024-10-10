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Общество

Как получить налоговый вычет за оценку квалификации, рассказали россиянам

10.10.2024 19:14|ПсковКомментариев: 0

Алгоритм получения налогового вычета за прохождение квалификации за свой счет объяснили россиянам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил ресурс «Объясняем.рф».

Главное условие — работать официально и отчислять НДФЛ. Подать заявку можно в течение трёх лет с момента оплаты квалификационного экзамена. Вычет равен:

  • 150 тыс. рублей — с расходов, понесённых с 2024 года,
  • 120 тыс. рублей — до 2024 года. 

С этих денег вам вернут подоходный налог — 13%, но не больше НДФЛ, который вы уплатили за этот год. Если вы уже получили другие вычеты, их тоже учтут в лимите, кроме вычетов за дорогостоящее лечение, образование детей и благотворительность.

Оформить через работодателя не получится — только в налоговой. Вам понадобятся:

  • копия договора с центром независимой оценки квалификации,
  • копия выписки из реестра центров оценки квалификации,
  • копии документов об оплате услуг такого центра,
  • копия свидетельства о квалификации,
  • декларация 3-НДФЛ — заполнить её можно в личном кабинете налогоплательщика, в программе «Декларация» или от руки — бланк есть на сайте ФНС. 

С этими документами необходимо обратиться в налоговую:

  • в личном кабинете налогоплательщика,
  • через МФЦ,
  • на «Госуслугах», если у вас есть электронная подпись,
  • лично — записаться на приём можно на сайте ФНС.

В течение трёх месяцев вашу декларацию проверят и сделают вычет.

Теги: #налоговый вычет
Источник: Псковская Лента Новостей
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