Как получить налоговый вычет за оценку квалификации, рассказали россиянам

Алгоритм получения налогового вычета за прохождение квалификации за свой счет объяснили россиянам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил ресурс «Объясняем.рф».
Главное условие — работать официально и отчислять НДФЛ. Подать заявку можно в течение трёх лет с момента оплаты квалификационного экзамена. Вычет равен:
С этих денег вам вернут подоходный налог — 13%, но не больше НДФЛ, который вы уплатили за этот год. Если вы уже получили другие вычеты, их тоже учтут в лимите, кроме вычетов за дорогостоящее лечение, образование детей и благотворительность.
Оформить через работодателя не получится — только в налоговой. Вам понадобятся:
С этими документами необходимо обратиться в налоговую:
В течение трёх месяцев вашу декларацию проверят и сделают вычет.