Общество

В Невельском районе прокуратура выступила в защиту прав ребенка-инвалида

Невельской межрайонной прокуратурой проведена проверка в защиту прав ребёнка-инвалида. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

Установлено, что семья воспитывает ребёнка, который страдает тяжелой формой хронического заболевания и имеет группу инвалидности. В связи с этим данная семья имеет право на внеочередное предоставление жилого помещения по договору социального найма.

По результатам проверки межрайонной прокуратурой направлено в суд исковое заявление. В нем указано о необходимости обязать администрацию Невельского муниципального округа предоставить данной семье благоустроенное жилое помещение в Невеле вне очереди. Оно должно отвечать санитарно-техническим требованиям, общей площадью не менее нормы предоставления.