Общество

«Праздник клюквы» пройдет в Пыталово 12 октября

Гастрономический фестиваль «Праздник клюквы» пройдет в Пыталово в эту субботу, 12 октября, в 12.00. Об этом сообщила глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева в своем Telegram-канале.

Фото: Вера Кондратьева / Telegram

«Только здесь можно будет попробовать самые необычные блюда из этой уникальной местной ягоды: от горячих закусок и выпечки до десертов и соков. По ходу праздника всех ждет оригинальный вкусный сюрприз!» - рассказала Вера Кондратьева.

На площадке у Дома культуры будут работать торговые площадки, выставки работ мастеров декоративно-прикладного творчества, детские и взрослые мастер-классы, концертная программа, фотозоны.