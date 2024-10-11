Общество

В псковском онкодиспансере впервые выполнили операцию МакКеона

В стенах Псковского областного клинического онкологического диспансера впервые была выполнена уникальная операция - тотальная экстирпация пищевода с формированием соустья на шее (операция МакКеона). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Недавно в онкодиспансер обратился молодой мужчина с жалобами на нарушение глотания. Проведя обследование, врачи псковского онкодиспансера установили диагноз – рак верхней трети пищевода, близко к трахее. Пациенту было предложено хирургическое лечение.

Как отмечают в комитете, данные вмешательства относятся к высшей хирургической категории сложности и выполняются в специализированных центральных учреждениях здравоохранения. Над операцией работали две бригады хирургов.

Благодаря слаженным действиям и высокому профессионализму псковских онкологов было выполнено удаление пищевода с опухолью с региональными лимфоузлами. Выполнена пластика пищевода желудочным стеблем с формированием соустья на шее. Для кормления пациента в ближайший послеоперационный период была наложена эностома.

Сейчас пациент успешно поправляется и завершает курс лечения.

В профильном комитете добавили, что уникальные и сложные операции в Псковской области помогают проводить новое современное оборудование и методики лечения. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Здравоохранение».