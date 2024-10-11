Общество

Прожившей 35 лет без паспорта порховичке пришлось доказывать факт пребывания в РФ через суд

Суд удовлетворил заявление прокуратуры Порховского района, установив факт проживания 59-летней женщины на территории России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Порховского района.

В ходе проверки выяснили, что женщина родилась в селе Волышово и всю жизнь проживала в Полонской волости. Ее паспорт СССР сгорел в 1989 году, и теперь она не может получать пенсию и медицинскую помощь из-за отсутствия документов.

Прокуратура отправила заявление в суд от имени женщины, и суд подтвердил ее право на проживание. Вопросы получения паспорта, оформления пенсии и медицинской помощи теперь находятся под контролем прокуратуры.