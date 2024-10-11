Общество

Росгвардейцы рассказали псковским школьникам о битве за Кавказ

Урок мужества провели росгвардейцы в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

Для учащихся средней общеобразовательной школы №17 имени Валерия и Анатолия Молотковых росгвардейцы управления Росгвардии по Псковской области провели «Урок мужества», посвященный Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ.

Офицер регионального управления рассказал ученикам, что благодаря мужеству, стойкости, вере и любви к Родине участников помогли выстоять в тяжелейшей битве. Более 850 000 участников битвы были награждены медалью «За оборону Кавказа», подвиг их останется бессмертным в веках.

В завершение встречи ребята поблагодарили росгвардейца за интересный и познавательный урок.