Общество

Псковские студенты готовят салаты и горячее на практике в Витебске

Студенты Псковского кооперативного техникума проходят практику в Витебском индустриальном колледже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по образованию Псковской области

Ребята работают в учебных лабораториях, где готовят первые блюда, салаты и горячее, участвуют в приготовлении блюд для местных магазинов кулинарии.

Также псковских студентов пригласили поучаствовать в ежегодной выставке-продаже, где учреждения образования Витебской области представляют свою продукцию. Псковичи изготавливали шашлыки, овощи и мясо, которые по достоинству оценили жители города.

Для ребят подготовили и культурную программу. Псковичи познакомились с историей Витебска во время обзорной экскурсии и посетили знаменитый музей Марка Шагала.