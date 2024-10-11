Общество

Псковская АНО «Приоритет» стала победителем в конкурсе от Минпросвещения

Автономная некоммерческая организация «Центр профессиональных компетенций и развития "Приоритет"» стала победителем II Всероссийского конкурса лучших практик родительского просвещения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Фото: АНО «Центр профессиональных компетенций и развития "Приоритет"»

Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в целях повышения роли семьи и семейных ценностей у подрастающего поколения, выявления новых методик, совершенствования традиционных форм и распространения лучших педагогических практик, обеспечивающих воспитательный процесс в образовательных организациях, в том числе во взаимодействии семьи и школы.

Псковская организация АНО «Приоритет» стала победителем в номинации «Лучший центр (программа) родительского просвещения».

Торжественная церемония награждения победителей пройдёт 26 октября в рамках проведения IX ежегодной Всероссийской конференции по вопросам семейного воспитания и родительского просвещения «Школа одарённых родителей».