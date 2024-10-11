Общество

Детский фонд запускает в Псковской области конкурс творческих работ «Моя семья»

Псковское областное отделение Российского детского фонда запускает конкурс творческих работ «Моя семья». Конкурс приурочен ко Дню отца и Дню матери и проходит в рамках одноимённого проекта «Моя семья», поддержанного Фондом президентских грантов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении детского фонда.

К участию в конкурсе приглашаются ученики 8 -11 классов образовательных учреждений Островского, Новоржевского, Печорского, Опочецкого, Красногородского, Пыталовского, Пушкиногорского, Порховского, Бежаницкого, Палкинского районов.

Конкурс проходит в трёх номинациях: рисунок, художественная декламация, поделка (аппликация). Конкурсные работы принимаются по электронной почте детского фонда: child1988@yandex.ru в виде сканов, фотографий работ или видеозаписей. В сопроводительном письме необходимо прописать следующие данные участника конкурса: ФИО и возраст ребенка, номинация, название работы участника, район проживания автора работы, название образовательного учреждения, в котором обучается автор работы. Срок приёма работ – до 15 ноября.

По завершению приёма работ конкурсная комиссия, сформированная детским фондом, проведёт отборочный и финальный этап конкурса. Авторы трёх лучших работ в каждой номинации будут отмечены памятными призами и дипломами. Результаты конкурса будут оглашены не позднее 16 декабря.