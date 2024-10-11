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Псковская команда КВН «Хочу погладить» стала финалистом Официальной лиги «Санкт-Петербург»

Псковская команда КВН «Хочу погладить» вышла в финал Официальной лиги «Санкт-Петербург». По результатам полуфинала, который прошёл 10 ноября, псковичи заняли второе место и завоевали путёвку в финал, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Команда попала в полуфинал Официальной лиги КВН «Санкт-Петербург» благодаря победе, которую они одержали на Закрытом Летнем Кубке в этом году. Полуфиналы состоялись в Петербурге 10 и 11 октября.

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«Хочу погладить» приняли участие в первом конкурсном дне. За выход в финал между собой боролись пять сильных и достойных команд в четырёх разных конкурсах. Псковичи взяли высший бал во втором конкурсе, разминке, но напряжение и интрига сохранялась до конца игры.

По итогам полуфинала, «Хочу погладить» заняли второе место, разделив его с командой из города Пушкина, а самое главное - получили возможность показать свои силы в финале.

Финал Официальной лиги пройдёт 13 ноября в Санкт-Петербурге. На нём ребята достойно представят регион и приложат максимальные усилия для получения наилучших результатов.