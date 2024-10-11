Общество

Обслуживание одновременно шести самолетов планируется в псковском аэропорту

Вопросы развития транспортной отрасли Псковской области обсудил губернатор региона Михаил Ведерников с министром транспорта Романом Старовойтом. Встреча прошла в Москве. Об этом сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» доля улично-дорожной сети Псковской городской агломерации в нормативном состоянии доведена до 86,4%. В том числе была досрочно завершена масштабная реконструкция Советского (Троицкого) моста.

Губернатор рассказал о строительстве Северного обхода, которое ведется по поручению нашего Президента. «Сейчас возводится мост через реку Великая. Также организованы работы по возведению опор путепровода автодороги Родина-Наволок», - сказал он.

«Обсудили реконструкцию рулежных дорожек в аэропорту Пскова. Сейчас перрон позволяет обслуживать одновременно только 2 воздушных судна, но скоро потребуется минимум 6 мест», - отметил губернатор.

В рамках формируемого нового федерального проекта «Развитие опорной сети аэропортов» предусмотрено проведение необходимых работ в 2028–2030 годах.

«Благодарю Романа Владимировича и всю команду министерства за доверие, конструктивное сотрудничество и внимание к Псковской области. Сделаем всё, чтобы как можно быстрее реализовать намеченные планы», - заключил Михаил Ведерников.