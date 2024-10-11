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Общество

Псковича со шрамами продолжает искать полиция

12.10.2024 21:00|ПсковКомментариев: 0

Продолжается розыск псковича Дмитрия Абрамова 1975 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Фото: УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, этот уроженец областного центра, проживавший в Пскове в доме по переулку Путейца, с 2 сентября 2023 года без вести пропал на территории города. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 45-50 лет, рост 190 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы русые.

Особые приметы: на правой руке между большим и указательным пальцем татуировка с буквой «Д», имеются также шрамы от ожогов на обеих руках.

Был одет, предположительно, в черную куртку, синие джинсы, ботинки либо кроссовки темного цвета.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Дмитрия Абрамова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-21-44-897 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 02, 112.

Теги: #пропал человек
Источник: Псковская Лента Новостей
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