Общество

Детсадовцы из Палкино выучили знаки дорожного движения и получили игру для юных пешеходов

Детсадовцам из Палкино рассказали о знаках дорожного движения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в межмуниципальном отделе МВД России «Печорский».

Фото: МО МВД России «Печорский»

Инспектор ГИБДД Анна Вторая посетила воспитанников старшей и подготовительной групп. Целью встречи было закрепление знаний о правилах дорожного движения.

Дети вспомнили дорожные знаки и правила пешеходов, посмотрели мультфильм про светоотражающие элементы. Анна Вторая рассказала, какие атрибуты необходимы дорожно-патрульной службе, и почему на форменной одежде и жезле есть светоотражающие элементы.

В конце встречи инспектор подарила игру «ПДД для юных пешеходов» и пожелала быть внимательными и осторожными.