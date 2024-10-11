Общество

Проблемы пробации наркозависимых осужденных обсудил псковский омбудсмен на совещании

В ходе официального рабочего визита в Челябинскую область уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов принял участие в работе круглого стола, посвященного проблеме пробации наркозависимых осужденных. Заседание межведомственного и межрегионального круглого стола прошло в Законодательном Собрании Челябинской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил омбудсмен.

Фотографии предоставлены Дмитрием Шаховым

Круглый стол на тему: «Особенности пробации в отношении лиц, имеющих диагноз — синдром зависимости от наркотической зависимости от наркологических веществ (наркомания), и проблемы выявления таких лиц». Участниками круглого стола стали региональные омбудсмены, прибывшие для участия в единственном в России кинофестивале «Надежда», а также представители федеральной службы исполнения наказания, органов прокуратуры, полиции, следственного комитета, медицинских организаций, а также НКО, занимающихся социальной адаптацией лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

На встрече с экспертами региональные омбудсмены обсудили складывающиеся в регионах России ситуации и проблемы социальной адаптации для наркозависимых осуждённых, а также старались найти пути к улучшению самой системы поддержки. Одной из ключевых задач является обеспечение квалифицированной помощи для людей с зависимостями в исправительных учреждениях, чтобы они могли успешно интегрироваться в общество и разорвать порочный круг возврата к старым привычкам. Проблема наркозависимости актуальна как никогда, и важно не оставаться равнодушными к судьбам людей, нуждающихся в помощи и поддержке.

Региональные уполномоченные по правам человека и представители ФСИН России поделились опытом своих регионов, кто эффективно пытается решить эту проблему. Участники круглого стола заслушали лучшие региональные практики уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации.