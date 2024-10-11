Общество

Первыми получить вакцину от рака смогут пациенты с меланомой

Первыми людьми, которые могут получить новую вакцину от рака в рамках клинических исследований, могут быть пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком легких. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Сейчас работаем с меланомой, потому что с меланомой просто технически легче работать. Она поверхностная, все видно, но будут и другие. Казанский институт фундаментальной медицины и биологии проводит исследования на других моделях, в частности на мелкоклеточном раке легких, от которого в мире умирает порядка 1,2-1,3 млн человек. Это один из самых распространенных злокачественных раков», - сообщил он, отвечая на вопрос о том, пациенты с какими видами злокачественных новообразований могут испытать вакцину первыми.

Гинцбург уточнил, что процедура исследования этого вакцинного препарата будет отличаться от привычной - классических первой, второй и третьей фаз испытаний не будет. «Продукт персонализированный и он будет вводиться согласно новому документу, в котором прописан другой порядок исследования», - сказал он, пояснив, что массового исследования препарата у большого числа людей не предполагается из-за индивидуальности препарата.

Вакцина разработана совместно несколькими научными командами - НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, Московским научно-исследовательским онкологическим институтом им. П. А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, пишет ТАСС. Ранее главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии министерства, академик РАН Андрей Каприн сообщал, что доклинические испытания уже завершены.