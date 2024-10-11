Общество

Благодарственные письма и иконы вручили активным участникам «Покровской ярмарки» в Новосокольниках

Шесть благодарственных писем мэр города Николай Наумов вручил активным участникам «Покровской ярмарки» в Новосокольниках. Протоиерей Иоанн Ильницкий по традиции подарил им иконы и церковные сувениры. Об этом сообщил глава Новосокольнического района Виталий Соловьев в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Виталий Соловьев / Telegram

Сегодня в Новосокольниках на площади у храма Святителя Николая прошла Покровская ярмарка. Традиционно она проводится в преддверии праздника Покрова Пресвятой Богородицы и пользуется популярностью у новосокольничан и гостей города.

Богатый ассортимент представлен фермерами, предпринимателями и представителями крупных агропромышленных комплексов. Задействовано более 40 торговых мест.

«Сложилась отличная традиция - угощать посетителей ярмарки кашей из полевой кухни и горячим чаем. Отличную программу подготовили сотрудники районного Дома культуры. Ярмарка удалась! Благодарю организаторов и участников!» - сказал Виталий Соловьев.