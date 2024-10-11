Общество

Наталья Федорова: Работать в сельском хозяйстве - значит отдавать земле знания и полученный от предков опыт

Глава Псковского района Наталья Федорова в своем Telegram-канале поздравила тружеников села, работников перерабатывающей промышленности и ветеранов аграрной отрасли Псковского района с профессиональным праздников.

«Сельское хозяйство – наиболее уязвимый сектор экономики, поскольку во многом зависит от климатических условий. Как известно, мы живем в зоне рискованного земледелия. А вы, наши уважаемые аграрии, достойно и профессионально ведёте своё дело благодаря трудолюбию и успешному применению передовых технологий. Работать в сельском хозяйстве - значит отдавать земле знания и полученный от предков опыт, тепло своих рук, заботу, вкладывать душу и талант в любимое дело», - описала нелегкий труд аграриев в своей публикации Наталья Федорова.

Также она отметила, что от состояния аграрного сектора и повседневного напряженного труда механизаторов, животноводов, фермеров и других работников отрасли напрямую зависит экономическое и социальное благополучие Псковского района и всей области. Работники сельского хозяйства остаются примером трудолюбия и стойкости, верности и преданности своему делу, добавила Наталья Федорова.

«Мы гордимся достижениями аграриев! В этот праздничный день благодарим вас за профессионализм и преданность своему делу. Особые поздравления и пожелания здоровья хочу адресовать ветеранам и передовикам сельскохозяйственного производства, чьи самоотверженность и трудолюбие сформировали историю сельского хозяйства района. Многие из вас и сегодня передают накопленные знания, свой богатый профессиональный опыт молодым специалистам. Желаю всем, кто трудится на земле, крепкого здоровья, высоких урожаев, безотказной техники, благосклонной погоды, хороших перемен в жизни и уверенности в завтрашнем дне! Благополучия вам и вашим близким! С праздником!», - подытожила свое поздравление глава района.