Общество

Продукции более чем на 30 млрд рублей произвели аграрии Псковской области

В Псковской области за 6 месяцев текущего года произведено продукции сельского хозяйства на сумму 30,6 миллиардов рублей. Это на 36% больше, чем за соответствующий период 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Фото: Псковстат

В сельскохозяйственных организациях Псковской области в первом полугодии 2024 года работало 7 735 человек. Это составило 4,7% от среднесписочной численности работников всех организаций области. В одном из ведущих направлений перерабатывающей промышленности — пищевой отрасли трудилось 8 607 человек.

Аграрный сектор — основной поставщик сырья для перерабатывающей промышленности. Производство пищевых продуктов в январе-июне 2024 года выросло в области на 25% по отношению к первому полугодию 2023 года.