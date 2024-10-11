Общество

Михаил Ведерников: В этом году мы ожидаем 125 тысяч тонн зерновых и 19 тысяч тонн овощей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, ветеранов отрасли с профессиональным праздником в своем Telegram-канале.

«Вашими усилиями агропромышленный комплекс Псковской области год за годом демонстрирует достойные результаты: в этом году мы ожидаем 125 тысяч тонн зерновых и 19 тысяч тонн овощей», - отметил губернатор

Также глава региона привел данные, что Псковская область сохраняет лидирующие места в СЗФО по производству зерновых, мяса и молока, успешно решает задачи агропромышленного комплекса.

«И в этом – заслуга замечательных специалистов, механизаторов, комбайнеров, трактористов, животноводов, растениеводов, фермеров и всех работников отрасли. Благодарю вас за высокий профессионализм, преданность своему делу и любовь к родной земле. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и всегда больших урожаев!», - подытожил свое поздравление Михаил Ведерников.