Под ведущей программы «Время» сломался стул в прямом эфире

Всемирный день астрономии отмечают в субботу перед 1-й четвертью Луны

Невельчанка принимает участие в программе «Умницы и умники»

Обслуживание одновременно шести самолетов планируется в псковском аэропорту

На Дудя* завели административное дело после интервью с Лебедевым