Чего нужно избегать при термических ожогах, напомнили псковичам в МЧС

В МЧС напомнили псковичам порядок действия при термических ожогах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.
В первую очередь, нужно как можно быстрее охладить место ожога прохладной (но не ледяной) проточной водой:
После этого необходимо накрыть область ожога чистой влажной тканью (простыня, полотенце, марля) и обратиться за медицинской помощью.
При ожоге нельзя обрабатывать рану:
Также нельзя прикладывать к месту ожога лед, вату или перевязочные материалы на клеевой основе.
Ни в коем случае нельзя: