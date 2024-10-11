Общество

Чего нужно избегать при термических ожогах, напомнили псковичам в МЧС

В МЧС напомнили псковичам порядок действия при термических ожогах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

В первую очередь, нужно как можно быстрее охладить место ожога прохладной (но не ледяной) проточной водой:

оптимальная температура воды — 12-18 градусов;

оптимальное время охлаждения — 15-20 минут;

проточная вода лучше, чем погружение в воду.

После этого необходимо накрыть область ожога чистой влажной тканью (простыня, полотенце, марля) и обратиться за медицинской помощью.

При ожоге нельзя обрабатывать рану:

любым маслом, сметаной, сливками, кефиром и пр.;

кремами, мазями, лосьонами;

лекарственными порошками и присыпками без назначения врача;

растворами йода, «зелёнки», перекиси водорода и спирта.

Также нельзя прикладывать к месту ожога лед, вату или перевязочные материалы на клеевой основе.

Ни в коем случае нельзя: