Общество

Завод крупнейшего производителя водки в России лишили лицензии

Росалкогольтабакконтроль приостановил лицензию АО «Спиртзавод Чугуновский», принадлежащего одному из крупнейших производителей водки в России Novabev Group (бывшая Beluga Group).

«Приостановка лицензии связана с тем, что организация не осуществляла должным образом утилизацию отходов спиртового производства», — пояснили в Росалкогольтабакконтроле.

Решение было принято 10 октября.

В апреле в Воротынском районе Нижегородской области зафиксировали загрязнение реки Чугунки и массовую гибель рыбы. Инспекторы Росприроднадзора признали источником загрязнения спиртзавод «Чугуновский». Отборы проб показали, что содержание загрязняющих веществ в сточных водах предприятия, сбрасываемых в реку, превышает установленные нормативы.

В межрегиональном управлении Росприроднадзора подсчитали, что ущерб реке Чугунке от деятельности спиртзавода составил более 738 тысяч рублей. Также спиртзавод оштрафовали на 850 тысяч рублей за нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты, пишет РИА Новости.

АО «Спиртзавод Чугуновский» основан в 1913 году и является одним из старейших предприятий спиртовой промышленности России. В марте 2021-го контрольный пакет акций завода приобрела Beluga Group (ныне Novabev), выпускающая водку Beluga, «Мягков», «Беленькая», «Архангельская».