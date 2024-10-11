Общество

Архитектурная подсветка появилась на здании администрации города Пскова

Архитектурная подсветка появилась на здании администрации города Пскова, сообщил в своем Telegram-канале глава города Борис Елкин.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Каждая новая неделя - это шанс начать что-то новое! Этого всем и желаю!», - написал глава города в своей публикации.

Напомним, что по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» планируется подсветить несколько фасадов зданий в центральной части города Пскова, на улице Некрасова (дома №№ 9, 14, 22, 23, 26), также архитектурная подсветка может появиться на доме №1 на площади Победы и доме №44 на улице Советской.